Paura per Andre Onana: il : il futuro portiere dell'Inter ha avuto un brutto incidente stradale, fortunatamente senza altre conseguenze oltre alla macchina distrutta.

Le immagini amatoriali riprese e diffuse su Twitter dopo l'incidente, infatti, mostrano il giocatore fuori dall'auto illeso e sorridente dopo l'impatto.

Il portiere è volato in Camerun per prendere parte con la sua Nazionale ai playoff mondiali, dove i Leoni Indomabili venerdì saranno opposti all'Algeria e poi martedi avranno il ritorno in casa delle Volpi del Deserto.

Onana viaggiava con il suo suv sulla strada che congiunge la capitale Yaoundé a Douala per raggiungere i compagni in ritiro, quando si è scontrato con un'altra auto delle stesse dimensioni. Entrambi i veicoli hanno riportato gravi danni e la dinamica non è ancora chiara, ma per fortuna il calciatore non si è fatto nulla, anche se non si conoscono le condizioni degli altri coinvolti, compreso un terzo veicolo, un pickup che è uscito di strada.

Dal Burkina Faso al Burkina Faso: le papere di Onana

