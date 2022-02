Andre Onana: qual è il personalissimo bilancio del futuro portiere dell'Inter? Difficile giudicarlo fino in fondo. Il portiere della nazionale camerunense ha alternato interventi risolutivi a gaffe di dimensioni pantagrueliche. E lo ha fatto in costante alternanza, dall'inizio della competizione, dal Burkina Faso... al Burkina Faso.

Uscita a vuoto di Onana e Sangaré segna il primo gol del torneo

Qualla ruggine tutta da smaltire

Il 9 gennaio scorso, in occasione del match inaugurale dell'edizione poi vinta dal Senegal, un esordio vittorioso per il Camerun, ma non esattamente per il suo estremo difensore. L'uscita a vuoto al minuto 24 sul cross di Bertrand Traoré, ha regalato al burkinabé Gustavo Sangaré la palla del momentaneo vantaggio degli Stalloni. Incerto anche a inizio ripresa sulla conclusione non irresistibile dello stesso Bertrand Traoré da calcio di punizione.

Onana, ancora problemi in uscita: erroraccio contro Capo Verde

Una bella respinta di puro istinto poco dopo su Bayala, ma il nocciolo della questione si stava già iniziando a comprendere: la lunga inattività con l'Ajax, data dalla squalifica per doping di un anno (fino a fine ottobre) e la successiva panchina dopo aver perso il posto da titolare (in seguito alle beghe contrattuali risolte poi favorevolmente proprio per l'Inter), ha accumulato tanta ruggine da smaltire, evidenziata anche in un'altra uscita a farfalle nel match contro Capo Verde.

Un continuo "up and down" dal Burkina Faso... al Burkina Faso

E, in questo senso, il calcio africano, si sa, non aiuta. Per quanto esso sia cresciuto enormemente specie in quest'ultima edizione, "la più europeizzata di tutte" perché inscenata da tantissimi africani di seconda o anche terza generazione, nati e cresciuti nel Vecchio Continente, dove hanno appreso tutto il bagaglio tattico della culla del calcio. In Coppa d'Africa è come se si cambiasse testa, si lascia ancora un po' di spazio all'istintività, all'esplosività.

Onana, subito un brivido: per poco non regala gol alle Comore

Come gli interventi con cui ha chiuso letteralmente la saracinesca alle isole Comore: un match iniziato, anche qui, con un'incertezza sulla punizione Benjaloud Youssouf, per poi invece strabiliare al 33' allungandosi su rasoterra da fuori di Mogni respingendo poi coi piedi la ribattuta di Mohamed Youssouf. Ancora, nella stessa partita, autentico miracolo sulla conclusione ravvicinata da parte dell'attaccante della Stella Rossa Belgrado El Fardou Ben.

Onana si riscatta: le sue parate decisive contro le Comore

Obiettivo Inter: riportare Onana ai livelli iniziali

Onana decisivo anche al cospetto di un certo Mohamed Salah nella semifinale contro l'Egitto. Poi nuova partita da dottor Jekyll e del signor Hyde nella finale per il terzo e quarto posto contro il Burkina Faso: prima, su cross dal fondo diretto al primo palo da parte di Issa Kaboré, si butta di fatto da solo il pallone nella propria porta, per poi invece consegnare ai rigori la vittoria ai Leoni Indomabili respingendo il tentativo di Blati Touré.

Che papera di Onana! Cross da destra e lui manca la presa

Insomma, si ritorna - come a Monopoly al gioco dell'oca - al punto di partenza: a Onana, nato nel '96 a Nikol Ngok ma cresciuto nella Masia del Barcellona, farebbe bene giocare per riprendere confidenza tra i pali. Perché è proprio quella che sembra venuta meno.

Alla fine la decide comunque Onana: rivivi il rigore parato

Al momento attuale il portiere camerunense non può essere considerato meglio di Samir Handanovice e, oltretutto, con ogni probabilità, Onana completerà la stagione alla'Ajax a separato in casa, in panchina. Insomma, Adriano Bonaiuti, preparatore dei portieri di casa Inter, avrà il suo bel daffare a partire da luglio: il giocatore va riportato ai livelli iniziali, quando invece dei Lancieri era autentico punto di forza. I numeri per lavorarci sopra ci sono tutti.

Il bel gesto di Onana che va a fare i complimenti a Alhadhur

