Ci sono aspetti della vita di un calciatore che chi invece non lo è tende a non considerare. Spesso abbiamo l’abitudine di considerare i giocatori più forti e famosi come una sorta di entità soprannaturali, impermeabili a qualsiasiinfluenza negativa che arriva dal mondo esterno, ma non è così. A ricordarci ce anche loro sono esseri umani, con sentimenti, emozioni e difficoltà da superrare, ci pensa, che racconta aalcuni retroscena del suo travagliato legame con la Nazionale, che è culminato con la vittoria della Copa America