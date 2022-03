Al peggio non c’è mai fine. Il proverbio catastrofista per antonomasia è più che mai calzante per descrivere l’incredibile loop infernale che per la prima volta nella sua storia, impedirà all’Italia di prendere parte a due Mondiali consecutivi . Fino a ieri tutti consideravano la data simbolo della figuraccia più cocente della nostra Nazionale , il 13 novembre 2017 quando un pari senza reti contro la Svezia eliminò l’Italia di Ventura dai Mondiali 2018.

La sconfitta al “Renzo Barbera” di Palermo contro la Macedonia del Nord, maturata dopo una partita dominata in lungo e in largo ma in cui gli azzurri non sono riusciti a segnare nemmeno uno straccio di gol e sono stati trafitti nei minuti di recupero da un tiro da fuori all’angolino di Alex Trajkowski, e che certifica la seconda mancata partecipazione consecutiva dell’Italia dal Mondiale di calcio, probabilmente finisce per essere ancora più dolorosa e amara di quella incredibile serata al Meazza. Anche perché qui ci arrivavamo con i galloni di campioni d'Europa in carica (ed è solo la 4ª volta nella storia del calcio, che la Nazionale vincitrice dell'Europeo non riesce a qualificarsi per il successivo Mondiale, gli altri precedenti risalgono a Cecoslovacchia [1976], Danimarca [1992] e Grecia [2004]).

Da Immobile a Jorginho fino a Donnarumma e Bonucci: quelli presenti entrambe le volte

Florenzi, Immobile, Jorginho e Di sicuro lo è per chi era in campo o in panchina in ciascuna di queste due disastrose partite. Nonostante siano trascorsi la bellezza di 1592 giorni, da quello Svezia-Italia a questo tremendo Italia-Macedonia, rileggendo i nomi dei titolari e dei panchinari si può notare come capitan Chiellini fossero in campo sia a Milano come oggi.

Jorginho deluso in Svezia-Italia e Italia-Macedonia, Getty Images Credit Foto Getty Images

Allargando l’orizzonte ai panchinari si nota come Bonucci, ieri in tribuna causa infortunio, fosse titolare al centro della difesa al fianco di Buffon, Barzagli e Chiellini in quello Svezia-Italia mentre Insigne – schierato dal 1’ da Mancini contro la Macedonia e sostituito al 64’ per far posto a Giacomo Raspadori – contro la Svezia rimase seduto in panchina al pari di Gigio Donnarumma, 12esimo di Gigi Buffon e ieri beffato dal rasoterra di Trajkowski. Chi giocò uno spezzone invece fu Andrea Belotti (lasciato in tribuna al pari di Bonucci contro la Macedonia) che 4 anni e mezzo fa, fu schierato nella ripresa da Gian Piero Ventura al posto di Gabbiadini per provare a scardinare la porta degli svedesi. Come allora, al netto dell’enome quantità di tiri tentati (27 in quell’Italia-Svezia, 32 in questo Italia-Macedonia), la Nazionale rimase a secco. Uno zero che lascia in eredità un incubo e una delusione tremenda, ancor più beffarda se si pensa che appena 8 mesi fa, a Wembley, Chiellini e soci si laureavano campioni d'Europa.

La formazione dell’Italia di Ventura nello 0-0 con lo Svezia (13/11/2017)

ITALIA (3-5-2): Buffon; Barzagli, BONUCCI, CHIELLINI; FLORENZI, Candreva (76’ Bernardeschi), JORGINHO, Parolo, Darmian (63’ El Shaarawy); IMMOBILE, Gabbiadini (63’ BELOTTI). A disp. DONNARUMMA, Perin, Rugani, Astori, Zappacosta, De Rossi, Gagliardini, Eder, INSIGNE. CT.Ventura

L’undici dell’Italia di Mancini nello 0-1 contro la Macedonia (24/3/2022)

ITALIA (4-3-3): DONNARUMMA; FLORENZI, Mancini (89' CHIELLINI), Bastoni, Emerson; Barella (77’ Tonali), JORGINHO, Verratti; Berardi (89' João Pedro), IMMOBILE (77’ Pellegrini), INSIGNE (64' Raspadori). A disp. Sirigu, Cragno, De Sciglio, Acerbi, Cristante, Pessina, Politano (In tribuna: BONUCCI, BELOTTI, Scamacca, Gollini, Luiz Felipe, Sensi, Biraghi). Ct. Mancini

