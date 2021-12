Il sogno dei tifosi del Cagliari di vedere Joao Pedro con la maglia della Nazionale potrebbe concretizzarsi a gennaio. Secondo quanto riportato questa mattina da L'Unione Sarda, il capitano rossoblù avrebbe ricevuto l’attesa telefonata da parte dell’entourage del c.t. Roberto Mancini al quale avrebbe garantito la massima disponibilità. Una conversazione rapida durante la quale il numero 10 avrebbe dichiarato di essere onorato di poter giocare con la maglia azzurra (il classe '92 nato in Brasile ha la cittadinanza italiana, acquisita grazie al matrimonio con la palermitana Alessandra Chiarello).

L’attaccante potrebbe, dunque,. I vertici della Nazionale, infatti, stanno organizzando proprio in questi giorniche fungerà da tappa di avvicinamento ai playoff per i Mondiali in programma a fine marzo (semifinale con la Macedonia del Nord e eventuale finale con Portogallo). Ora per Joao Padro c’è da completare solo l’iter burocratico per il tesseramento federale (oltre alla convocazione, ovviamente). Alla luce del recente infortunio di Belotti, del rendimento altalenante di Immobile, delle incognite Kean, Scamacca, Caputo e Raspadori (e chissà anche Balotelli?), Mancini avrà una carta in più da giocarsi per centrare l'agognata qualificazione ai Mondiali dopo 8 anni.