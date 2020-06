Balotelli-Brescia, battaglia in tribunale in vista: il club vuole la risoluzione del contratto

Secondo il Corriere dello Sport, la disputa fra Balotelli e il Brescia potrebbe finire in tribunale. Il bomber avrebbe avanzato la richiesta di un indennizzo di 400.000 euro per il trattamento ricevuto nelle ultime settimane. Fra pochi giorni Cellino e Raiola dovrebbero incontrarsi per evitare la disputa in tribunale e trovare un accordo che porterebbe a una risoluzione immediata del contratto.

C’eravamo tanto amati. Fosse il titolo di un film sarebbe questo quello ideale per descrivere come si sta esaurendo il matrimonio fra Mario Balotelli e il Brescia. L’euforia iniziale per il ritorno dell’enfant du pais ha lasciato ben presto spazio alla ruggine e ai malumori che sono poi esplosi durante il lockdown e ora tutto lascia intendere che Balotelli non vestirà la maglia delle Rondinelle alla ripresa del campionato fissato per il prossimo 20 giugno.

Volano gli stracci: braccio di ferro con vista tribunale?

Nell’edizione odierna, il Corriere dello Sport addirittura ipotizza che l’ultima pagina del sodalizio in frantumi fra Balotelli e il Brescia potrebbe anche finire in tribunale. Già perché sembrerebbe che SuperMario avrebbe avanzato la richiesta di un indennizzo che ammonterrebbe a circa 400.000 euro come risarcimento per il trattamento ricevuto nelle ultime settimane. Insomma le ripetute prese di posizione di Cellino sulla stampa ai tempi del lockdown e le parole spesso aspre non sono piaciute all’ex centravanti della Nazionale che, ieri, come negli ultimi giorni ha continuato a lavorare autonomamente, da solo, nella sua casa a due passi dal Rigamonti, non facendosi vedere ancora una volta al Centro Sportivo di Torbole. Insomma solo una gigantesca toppa potrebbe ricucire una frattura che appare insanabile e all’orizzonte si dipanano due strade: la risoluzione anticipata del contratto o l’addio al termine della stagione. Secondo la Gazzetta dello Sport però anche le Rondinelle, assistite dall'avvocato Grassani, spingono per la prima soluzione ed entro fine settimana il club dovrebbe far partire la richiesta di risoluzione unilaterale del contratto.

Per il Corriere dello Sport nei prossimi giorni Massimo Cellino e Mino Raiola potrebbero incontrarsi per provare a trovare un accordo che però non è affatto dietro l’angolo, perché ballano tanti soldi a cui nessuna delle due parti vuole rinunciare. Se il patron delle Rondinelle e il procuratore di Balotelli troveranno un’intesa allora sarà risolto il contratto in maniera immediata altrimenti il rapporto si esaurirà a fine campionato, come prevede il contratto in caso di retrocessione in Serie B del club lombardo. Un traguardo che il Brescia proverà ad evitare ma che al momento appare quasi impossibile scongiurare.

