Segui in tempo reale tutte le notizie di calciomercato delle squadre italiane e straniere: approfondimenti, video e sondaggi sulle notizie di mercato.

Niente Champions League per il centrocampista classe 1994 Adrien Tamèze, arrivato in prestito all'Atalanta lo scorso gennaio dal Nizza. Il giocatore ha appena fatto rientro al club di appartenenza in Costa Azzurra. In maglia nerazzurra, Tamèze ha totalizzato 7 presenze in Serie A e 2 in Coppa Campioni, da subentrato nell'andata e ritorno contro il Valencia.

Premier League Sancho-Manchester United, si fa sul serio: offerti 100 milioni al Borussia Dortmund DA 4 ORE

Play Icon WATCH La rabbia di Conte, Sanchez e Sancho: la giornata di calciomercato in 1 minuto 00:01:01

Premier League Calciomercato, Sancho-Manchester United: Il Borussia Dortmund abbassa le pretese a 100 milioni DA 7 ORE