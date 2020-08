Le10Sport sostiene che il PSG non voglia mollare la presa su CR7 e che i dialoghi si apriranno alle Final Eight di Champions League.

Già nei giorni scorsi si vociferava dell'interessa del PSG per Cristiano Ronaldo.. E chi non sarebbe interessato a lui? La stampa francese, però, sosteneva che CR7 non fosse contento di lavorare con Sarri e volesse andare via.

Le10Sport, però, come riporta Sportmediaset, ritorna alla carica sull'affaire PSG-CR7: secondo la testata francese, infatti, ci sarebbe stato un contatto tra Leonardo e Jorge Mendes, agente del portoghese, per portarlo a Parigi.

Serie A La Juve di Pirlo riparte dal "centro": cosa aspettarsi tra gioco di posizione e duttilità tattica DA 5 ORE

Prospettive all'orizzonte

Il momento della Juventus è piuttosto movimentato e tra notizie certe e rumours si è letto tanto:si dice che appunto Ronaldo non sopportasse Sarri, che i senatori dello spogliatoio abbiano dato una grossa mano alla società nella decisione dell'esonero del tecnico toscano, che Ronaldo volesse davvero andare via... La realtà dei fatti è che nel suo post di saluti prima di andare in vacanza Ronaldo ha parlato di riflessione e di necessità di cambiamento senza mai nominare Sarri, e questo post è stato pubblicato prima del delirio di novità arrivate da Torino una dietro l'altra.

Intanto, Mendes e Leonardo avranno modo di parlarsi di persona a Lisbona per le Final Eight di Champions League.

Come sempre sarà poi il giocatore a decidere: sarà Andrea Pirlo quel cambiamento che cercava, oppure vorrà proprio cambiare aria?

Play Icon WATCH Pirlo: "Ho avuto tanti mister e tutti mi hanno dato qualcosa, ma io ho la mia idea" 00:02:55

Play Icon

Serie A Juventus, quando Agnelli e Paratici avevano già le idee chiare sul futuro di Andrea Pirlo DA 18 ORE