Napoli: problemi a "piazzare" Ghoulam, che rifiuta Lille, Marsiglia e Newcastle. Torino, fronte caldo di mercato col Milan: oltre a Rodriguez, piacciono Calabria e Krunic. Verona e il ds D'Amico ancora insieme per altri 3 anni per puntare in grande. Aréola torna al PSG dopo l'infruttuoso presito al Real Madrid. Monza: ufficiale bomber Maric, capocannoniere in Croazia.

Torino, fronte caldo di mercato col Milan: oltre a Rodriguez, piacciono Calabria e Krunic

Fronte caldissimo di mercato tra Torino e Milan: se manca davvero poco all'arrivo del terzino sinistro svizzero Ricardo Rodriguez, ai granata dell'ex tecnico rossonero Marco Giampaolo piacciano anche il terzino destro Davide Calabria e il centrocampista bosniaco Rade Krunic. Lo riferisce Tuttomercatoweb.

Serie A Roma, Friedkin vuole Pochettino: 180 milioni per il mercato; e intanto il Lipsia non riscatta Schick DA 8 ORE

La nostra opinione: a questo punto appare evidente che Giampaolo voglia "fare la spesa" in quella che è stata, per breve tempo, la sua ex squadra. Gli accordi sembrano arrivare uno dietro l'altro, visto che tutti i giocatori richiesti dal club granata corrispondono a esuberi. Occhio anche all'operazione con la Roma per l'attaccante a questo punto appare evidente che Giampaolo voglia "fare la spesa" in quella che è stata, per breve tempo, la sua ex squadra. Gli accordi sembrano arrivare uno dietro l'altro, visto che tutti i giocatori richiesti dal club granata corrispondono a esuberi. Occhio anche all'operazione con la Roma per l'attaccante Patrick Schick, di rientro dal prestito al Lipsia

Milan-Bologna, Serie A 2019-2020: Rade Krunic (a sinistra) e Davide Calabria (a destra) del Milan (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Napoli, problemi a "piazzare" Ghoulam

Qualche rallentamento di troppo per il Napoli nelle operazioni che dovranno portare alla cessione del terzino algerino Faouzi Ghoulam. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, il giocatore avrebbe già rifiutato le proposte di Lille, Marsiglia e Newcastle.

La nostra opinione: ingaggio pesante, a lungo assente per infortunio e non proprio ingaggio pesante, a lungo assente per infortunio e non proprio nei piani di mister Gattuso . Ghoulam, come molti altri colleghi in questi casi ( vedi Javier Pastore alla Roma ), ha puntato i piedi. Occorrerà la classica idea giusta da parte del club partenopeo...

Faouzhi Ghoulam, Napoli, Getty Images Credit Foto Getty Images

Verona e il ds D'Amico ancora insieme per altri 3 anni

L'Hellas Verona comunica il prolungamento di contratto di Tony D’Amico, che sarà a capo dell'area sportiva del club gialloblù sino al 30 giugno 2023, in qualità di direttore sportivo: "Siamo felici di poter proseguire, con una programmazione pluriennale, il rapporto professionale con Tony e di aver posto le basi con lui per una collaborazione a lunga scadenza, in nome della necessaria continuità di cui abbisogna l’area sportiva", ha annunciato il presidente del Verona Maurizio Setti.

La nostra opinione: rinnovo sacrosanto per il giovane ds che ha fatto dell'Hellas Verona la rivelazione della Serie A 2019-2020. Un'operazione di consolidamento che permette agli scaligeri di porsi nuovi e ambiziosi obiettivi futuri.

Aréola torna al PSG dopo l'infruttuoso prestito al Real Madrid

"Il Real Madrid C. F. annuncia che il prestito del portiere Alphonse Aréola è terminato. Il club desidera ringraziare Areola per la sua dedizione, professionalità e comportamento esemplare in questa stagione e gli augura buona fortuna per la sua nuova fase. Il Real Madrid è anche grato al PSG per l'opportunità per aver avuto a disposizione Alphonse Aréola nella nostra rosa".

La nostra opinione: una vera delusione l'esperienza di Aréola al Real Madrid: appena 3 presenze, sempre all'ombra di Courtois. Ad attendorlo a Parigi, un altro ex Real Madrid, come Keylor Navas, che invece al "Parco dei Principi" ha trovato un posto da titolare fisso. E' probabile, ora, che lo stesso Aréola lasci definitivaente il club della capitale francese.

Alphonse Areola (Real Madrid) Credit Foto Eurosport

Serie B, Monza: ufficiale bomber Maric, capocannoniere in Croazia

Il Monza ha ufficializzato l'acquisto dall'Osijek di bomber Mirko Maric, classe 1995, capocannoniere del massimo campionato croato con 20 centri. Contratto fino al 2025.

La nostra opinione: insomma, Galliani "did it again". Ha consultato le classifiche dei cannonieri ed è andato a vedere chi le avesse vinte: "Solo così si capisce quali siano i bomber veri", ha sempre ripetuto come un mantr. E per il Monza, ecco l'attaccante più prolifico di Croazia (insieme ai colleghi, anch'essi autori di 20 centri, Antonio-Mirko Colak del Rijeka e Mijo Caktas dell'Hajduk Spalato). E' un Monza scatenato sul mercato, con la chiara idea di fare il doppio salto e puntare subito alla Serie A: dal Parma è in arrivo anche il centrocampista Antonino Barillà.

Play Icon WATCH Atalanta, tutti i segreti del PSG in 60 secondi: undici tipo, allenatore, stella e precedenti 00:01:17

Calcio Shenzhen, Donadoni esonerato: al suo posto potrebbe arrivare Jordi Cruyff DA 10 ORE

Play Icon