Inter, Steven Zhang è soddisfatto: "Ottimo lavoro di tutti"

Il presidente nerazzurro dalla Cina ha manifestato, tramite Instagram, la sua soddisfazione dopo la vittoria di sabato contro l'Atalanta e il raggiungimento del secondo posto.

La bufera in casa Inter sembra appena iniziata, ma Steven Zhang appare sereno. Il presidente dell'Inter, infatti, torna a parlare sui social network con un messaggio per la squadra dopo il raggiungimento del secondo posto in classifica.

Il rampollo di Zhang Jindong, fondatore del colosso Suning, si è complimentato con tutte le componenti dopo la vittoria di Bergamo ai danni dell'Atalanta per 0-2: "Ottimo lavoro di tutti", ha scritto Steven postando su Instagram una foto dei giocatori nerazzurri esultanti al Gewiss Stadium. Resta un piccolo particolare in sospeso: chiarire la posizione di Antonio Conte...

