"I dati previsionali dell'economia mondiale e quelli, più specifici, del settore sportivo in generale e calcistico in particolare, che considerano sia i potenziali impatti conseguenti all’evoluzione della pandemia da Covid-19 sia quelli già manifestatisi nella seconda parte della stagione 2019-2020, includono scenari di significativo deterioramento della congiuntura economica, che potrà incidere sull’andamento economico-finanziario nonché sulla situazione patrimoniale della società, impegnata in una fase espansiva di investimenti, sportivi e non, condotta anche a seguito dell'aumento di capitale effettuato nell'esercizio".