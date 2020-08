Da un calcolo puramento finanziario, basato sulle entrate e uscite di cassa del club bianconero, rinunciare al campione portoghese porterebbe ad un risparmio di ben 108 milioni. L'addio della Joya, invece, 95, tra stipendio biennale non corrisposto ed eventuale cessione

Ridurre tutto a freddi numeri può sembrare un atto di crudeltà, soprattutto se si parla di due artisti come Cristiano Ronaldo e Dybala, ma nella pazza estate post-Covid, condita dalla prematura eliminazione in Champions con il Lione, la Juventus si potrebbe ritrovare a fare i conti con i suoi due gioielli. Da una parte il mal di pancia dell'alieno di Madeira, con le voci sempre più insistenti di un interessamento del PSG, dall'altra il possibile sacrificio della Joya, l'MVP della stagione secondo le statistiche della Serie A. Il Corriere dello Sport si è prodigato in un'analisi strettamente economica-finanziaria della possibile cessione di uno due. Risultato? Se proprio si deve vendere la bilancia dei costi penderebbe dalla parte del portoghese: la partenza di CR7 farebbe risparmiare alle casse della Juventus la bellezza di 108 milioni rispetto ai 95 del suo collega. Proviamo ad andare nel dettaglio del calcolo.

L'impatto di CR7 e Dybala sul bilancio della Juventus (sui costi)

Stipendio annuo Ammortamento annuo Totale annuo Stipendio 2020-22 Ammortamento 2020-22 Totale 2020-22 Plus/minusvalenza VANTAGGIO TOTALE Ronaldo 54,2 28,9 83,1 108,4 57,8 166,2 -57 109,2 Dybala 12,8 5,5 18,3 25,6 11 36,6 58,9 95,5

Il calcolo economico

Spalmando l'investimento di Agnelli per i suoi due attaccanti per il tempo residuo del loro contratto (ovvero fino al 2022), Cristiano Ronaldo "costa" ogni anno alla Juventus 28,9 milioni a stagione a cui va aggiunto il suo stipendio faraonico (al lordo di tasse e contributi), ovvero 54,2. Il totale fa 83,1 milioni. La stessa operazione sull'asset Dybala ci mostrerebbe, invece, un ammortamento annuo del cartellino di 5,5 milioni con un ingaggio di 12,8 milioni lordi, ovvero 18,3 milioni di costo complessivo, quasi un quinto di CR7. Ora moltiplichiamo per due (ovvero i due anni che mancano di contratto) le due voci di costo, aggiungendo/togliendo l'eventuale plus/minusvalenza. Qui ipotizziamo che la Juve e Cristiano possano separarsi consensualmente, per volontà del giocatore. L’eventuale acquirente non pagherebbe nulla per il cartellino, ma il club bianconero avrebbe ancora il campione a bilancio per un valore residuo di 57 milioni (115 milioni originari meno l’ammortamento dei due anni, su quattro, in cui la Juventus lo ha già “utilizzato”). Cedendolo a zero realizzerebbe una minusvalenza (cioè una perdita economica) di 57 milioni. Passiamo a Dybala che non vuole andarsene da Torino e quindi dovrebbe essere ceduto ad un eventuale acquirente al suo prezzo di mercato che ora sarebbe 70 milioni. Al risparmio di costo di 36,6 milioni si sommerebbe una plusvalenza di 58,9 milioni. Il vantaggio economico è presto calcolato: 109,2 milioni per CR7, 95,5 sacrificando Dybala.

L'impatto di CR7 e Dybala sul bilancio della Juventus (sui flussi di cassa)

Stipendio annuo Stipendio 2020-22 Corrispettivo cessione VANTAGGIO FINANZIARIO Ronaldo 54,2 108,4 0 108,4 Dybala 12,8 25,6 70 95,6

Il calcolo reale

Considerando, invece, i soli flussi di cassa e valutando le operazioni seguendo il conto finanziario e non il conto economico, se la Juventus dovesse lasciar partire Ronaldo a zero, non incasserebbe nulla per il suo cartellino (pur avendo speso cassa per acquisirlo), ma non avrebbe più da pagare 54 milioni annui di stipendio, mentre il risparmio di costo per l’ammortamento non avrebbe impatto finanziario: i 115,5 milioni del suo cartellino sono stati già corrisposti al Real Madrid. Capitolo Dybala: dalla cessione entrerebbero 70 milioni, oltre a un risparmio di cash dallo stipendio dell’argentino pari a 25,6 milioni. Il vantaggio finanziario totale sarebbe quindi di 95,6 milioni contro i 108,4 milioni che farebbe risparmiare la cessione di Ronaldo.

La voce mancante

Da entrambi i calcoli sopracitati è stata esclusa la voce "ritorno d'immagine". I potenziali risparmi di costo, infatti, andrebbero confrontati con le perdite di ricavo che la rinuncia a uno dei due potrebbe comportare, ma in questo caso si parla di asset intangibili che non possono essere calcolati nero su bianco. Quello che è certo è che il potenziale attrattivo di CR7 nel mondo è paragonabile al solo Messi nel panorama calcistico mondiale. Nell'estate 2018 la Juventus non ha solo acquistato il calciatore-Ronaldo, ma la persona al mondo con il maggior numero di follower sui social network. Una vera e propria azienda che macina soldi ogni secondo. Un traguardo che Dybala e i suoi 26 anni devono ancora raggiungere.

