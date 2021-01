"Sappiamo tutti quello che rappresenta un derby qui a Roma, tutte e due le squadre rischiano. Per noi è importantissima, dobbiamo dare seguito alle due vittorie centrate. La stagione dice che certe partite la squadra le ha fatte sempre nel migliore dei modi. Ho visto gli occhi dei ragazzi, sanno che è un match importantissimo. Sarà un derby anomalo, senza tifosi che saranno però con noi con il cuore. Lo stesso cuore che dovremo mettere in campo". Con queste parole l'allenatore della Lazio Simone Inzaghi inquadra il derby contro la Roma in programma venerdì sera all'Olimpico. Una sfida delicatissima che mette in palio punti molto pesanti oltre alla supremazia cittadina.

Sulla Roma

"La conosciamo, è un'ottima squadra e sta facendo bene. Ha un allenatore che stimo molto. Ci sono ottime individualità, ma non penso che la Lazio sia da meno. Dovremo avere corsa, aggressività e determinazione, l'errore in queste gare deve essere pari a zero".

Sul ritorno di Lulic

"Siamo tutti contenti, è il nostro capitano, è stato 11 mesi fuori e ha sofferto tantissimo. Sta molto meglio, sta rientrando nel migliore dei modi ed è un punto di riferimento per tutti nello spogliatoio. Spero che già nel derby possa dare un contributo in campo".

Sull'assenza dei tifosi

"Pesa tantissimo, così come ha pesato dal post Covid. Insieme ai tifosi eravamo un binomio vincente, anche le altre sono nella stessa situazione ma io ho giocatori che avrebbero bisogno dei propri tifosi. Dobbiamo abituarci, il calcio è cambiato per noi e per gli altri".

Sul peso di questo derby

"Vincerlo sarebbe importantissimo per le motivazioni, anche se dobbiamo guardare di partita in partita. La terza vittoria consecutiva in campionato finora non ci è ancora capitata".

Inzaghi: "Rinnovo? Con Lotito ho un rapporto che va oltre"

