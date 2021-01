"Il mio rinnovo di contratto? Io e il presidente ci siamo sentiti e confrontati per Natale e Capodanno. Anche lui, che è un intenditore di calcio, era soddisfato per le ultime due partite ma deluso per la sconfitta contro il Milan, come tutti. Non si possono commettere leggerezze. Quando tornerà troveremo un accordo senza alcun problema". Così, alla vigilia della trasferta di Marassi contro il Genoa, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi commenta le indiscrezioni sul suo futuro e sulla sua permanenza - data ormai per certo - sulla panchina biancoceleste: "Il presidente è uno di parola. I contratti sono importanti quando ci sono, ma non cambia per me formalmente".