Il quadro della 29esima giornata si completa con Atalanta-Napoli e Roma-Udinese. Gasperini sembra intenzionato a dare una maglia da titolare allo sloveno, il Papu prova a stringere i denti. Gattuso ha un dubbio in attacco.

ATALANTA-NAPOLI (Giovedì ore 19.30)

ILICIC TITOLARE, CONFERMATO IL TRIDENTE "STORICO"

Gasperini ritrova Ilicic e lo preferisce a Muriel. Zapata in attacco, Gomez in dubbio ma dovrebbe stringere i denti ed essere regolarmente in campo. In difesa problema ai flessori per Palomino che dovrebbe riposare, retroguardia a tre con Toloi, Djimsiti e Caldara. Nel Napoli 4-3-3 con Politano favorito su Callejon, Merten e Insigne. Zielinski gioca, Maksimovic ancora preferito a Manolas.

ROMA-UDINESE (Giovedì ore 21.45)

GIOCA CARLES PEREZ, CHANCE PASTORE, RIENTRA DE PAUL

Fonseca senza Pellegrini e Veretout squalificati. Diawara in mediana, Pastore sulla trequarti, dubbio Carles Perez-Villar. Nell'Udinese torna De Paul, mentre davanti è confermata la coppia Okaka-Lasagna.

