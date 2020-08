A pochi giorni dal ritorno in campo della sua Roma nella sfida di Europa League contro il Siviglia, il tecnico giallorosso Paulo Fonseca ha parlato al quotidiano spagnolo AS trattando diversi temi, dal modello Roma al futuro dei propri giovani talenti, passando per la sua idea di calcio e spendendo parole d'elogio per alcuni singoli come Dzeko e Zaniolo.

La testa, ovviamente, è già alla sfida di giovedì contro il Siviglia, ma nell’antivigilia della gara di Duisburg Paulo Fonseca ha voluto rilasciare una lunga intervista al quotidiano spagnolo AS raccontandosi e raccontando a 360 gradi la sua ultima esperienza sulla panchina della Roma. I giallorossi con sette vittorie e un pareggio nelle ultime otto uscite di campionato si sono confermati una delle squadre più in forma della Serie A, raggiungendo quota 70 punti e blindando il quinto posto in classifica:

Abbiamo dovuto adattarci al periodo post-quarantena, una fase senza dubbio difficile. La squadra si è riunita, abbiamo fatto un fantastico finale di campionato e abbiamo pareggiato solo con l’Inter e nei minuti finali. Siamo in un buon momento, motivati dai risultati

La stagione dei giallorossi, comunque, non è certo finita qui. All’orizzonte c’è la sfida contro il Siviglia, la squadra più vincente dell’Europa League, una squadra di cui Fonseca conosce bene il potenziale...

"Il Siviglia è una grande squadra e ha un grande allenatore. Hanno fatto un ottimo campionato. È un turno molto difficile. Siamo molto entusiasti. Conosciamo bene il Siviglia. Ha vinto il titolo tre volte negli ultimi sei anni, ovviamente è una delle squadre più forti in circolazione. Il suo recente passato nel torneo lo dimostra. Ciò che ha fatto è solo alla portata delle grandi squadre".

Il tecnico portoghese si è poi concentrato sul modello Roma, sulla sua idea di calcio messa in pratica nell’ultima stagione in un campionato tatticamente complicato come la Serie A:

Il calcio sta cambiando molto dal punto di vista tattico. È un calcio più veloce, più intenso, in cui è difficile trovare spazi e ci sono molte più transizioni. C’è la necessità delle squadre che non hanno la palla di recuperarla rapidamente perché è molto difficile trovare spazi prima che gli avversari si riorganizzino. Siamo una squadra che fa una pressione molto alta, quando perdiamo la palla la reazione per recuperarla è molto intensa. Questo ci consente di giocare la palla in zone più avanzate del campo. La squadra si sente bene così

Uomo simbolo dell’ultima stagione dei capitolini è stato naturalmente Edin Dzeko, su cui il tecnico Fonseca si è espresso così:

"Edin è un giocatore speciale. Ha segnato 16 gol, ma non tira i rigori. Ci sono altri giocatori in Italia che hanno fatto molti altri gol ma tirando rigori. Avrebbe potuto essere al di sopra di loro nell’elenco. Ha enormi qualità ed esperienza. Oggi non è facile trovare attaccanti con queste caratteristiche, forti, punti di riferimento".

Largo ai giovani, questo uno dei diktat di Fonseca alla guida della Roma. E la crescita di giocatori come Pellegrini e story7813717Zaniolostory.aspxNonenon sono che la conferma:

"Abbiamo Zaniolo, che è rimasto infortunato per sei mesi, Pellegrini, ma anche Mancini, Ibañez, Diawara, Veretout, Villar, Carles Pérez, Kluivert, Under. La nostra squadra è piena di giovani giocatori che possono essere il futuro del Roma".

Ed è proprio puntando sui giovani che la Roma potrà diventare ancora più grande, questa l’idea chiara di Paulo Fonseca:

"Ci sono due possibilità per essere più forti. Investire come la Juve e l’Inter investono, ma la Roma non ha questa possibilità in questo momento, o dare continuità e fare un lavoro per impostare il futuro. Questo è il nostro modo. Scommettere sui giovani, che acquisiscono esperienza e attraverso la continuità del loro lavoro, fare ciò che l’Atalanta ha fatto: essere più vicini ai primi e poter lottare per il titolo".

