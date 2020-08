Tutto ciò che c'è da sapere sulla nuova Serie A 2020/21: le date, le squadre e il calendario della prossima stagione pronta a prendere il via il prossimo 19 settembre.

La Juventus a caccia del decimo scudetto di fila, tutte le altre con l'unico obiettivo di interrompere l'egemonia bianconera. La Serie A 2020/21 è adesso davvero pronta a ripartire, sono arrivati gli ultimi verdetti e la prossima stagione è ormai dietro l'angolo. Meno di un mese e si riparte, con le 20 squadre impegnate che stanno per rimettersi al lavoro quanto prima per farsi trovare pronte per l'appuntamento del 19 settembre, la data in cui la nuova Serie A prenderà nuovamente il via.

Le date della Serie A 2020/21

Serie A Serie A, estate 2020: le date dei ritiri di tutte le 20 squadre DA 9 ORE

La stagione 2020/21 prenderà il via il prossimo 19 settembre e terminerà il 23 maggio 2021: sosta natalizia fissata dal 23 al 3 gennaio, con cinque turni infrasettimanali presenti tra cui quello del 6 gennaio.

Il calendario completo della Serie A 2020/21

· 19/20 settembre: 1ª giornata

· 26/27 settembre: 2ª giornata

· 3/4 ottobre: 3ª giornata

· 17/18 ottobre: 4ª giornata

· 24/25 ottobre: 5ª giornata

· 31 ottobre/1 novembre: 6ª giornata

· 7/8 novembre: 7ª giornata

· 21/22 novembre: 8ª giornata

· 28/29 novembre: 9ª giornata

· 5/6 dicembre: 10ª giornata

· 12/13 dicembre: 11ª giornata

· 16 dicembre: 12ª giornata Serie A (turno infrasettimanale)

· 19/20 dicembre: 13ª giornata

· 23 dicembre: 14ª giornata (turno infrasettimanale)

· 3 gennaio: 15ª giornata

· 6 gennaio: 16ª giornata (turno infrasettimanale)

· 9/10 gennaio: 17ª giornata

· 16/17 gennaio: 18ª giornata

· 23/24 gennaio: 19ª giornata

· 30/31 gennaio: 20ª giornata

· 3 febbraio: 21ª giornata

· 6/7 febbraio: 22ª giornata

· 13/14 febbraio: 23ª giornata

· 20/21 febbraio: 24ª giornata

· 27/28 febbraio: 25ª giornata

· 6/7 marzo: 26ª giornata

· 13/14 marzo: 27ª giornata

· 20/21 marzo: 28ª giornata

· 3/4 aprile: 29ª giornata

· 10/11 aprile: 30ª giornata

· 17/18 aprile: 31ª giornata

· 21 aprile: 32ª giornata (turno infrasettimanale)

· 24/25 aprile: 33ª giornata

· 1/2 maggio: 34ª giornata

· 8/9 maggio: 35ª giornata

· 12 maggio: 36ª giornata (turno infrasettimanale)

· 15/16 maggio: 37ª giornata

· 22/23 maggio: 38ª giornata

Le squadre della Serie A 2020/21

· Atalanta

· Benevento

· Bologna

· Cagliari

· Crotone

· Fiorentina

· Genoa

· Inter

· Juventus

· Lazio

· Milan

· Napoli

· Parma

· Roma

· Sampdoria

· Sassuolo

· Spezia

· Torino

· Udinese

· Verona

Play Icon WATCH La Top 11 della Serie A 2019-2020: da Immobile a Ronaldo alla sorpresa Kulusevski 00:02:29

Serie A Sassuolo, un giocatore positivo al Covid: è Jeremie Boga DA 14 ORE