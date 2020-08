Il Consiglio di Lega, riunitosi nella giornata di lunedì a Milano, ha stabilito le date del prossimo campionato. Si giocherà anche il 3 gennaio, mentre non sono in programma partite tra Natale e Capodanno. Si dovrebbero disputare complessivamente 6 turni infrasettimanali compreso quello di mercoledì 6 gennaio 2021.

La Serie A 2020-21 inizierà il 19 settembre e si concluderà il 23 maggio. Lo ha stabilito il Consiglio di Lega riunitosi nella giornata di lunedì a Milano per fissare le date del prossimo campionato all'indomani della chiusura di quello - interminabile - relativo alla stagione 2019-20.

Squadre in campo anche il 3 gennaio

Lo slittamento in avanti di una settimana dell'inizio del prossimo campionato comporterà anche una modifica delle date relativamente al periodo della sosta natalizia. Le squadre, infatti, scenderanno in campo il 3 gennaio, mentre non sono previsti incontri tra Natale e Capodanno. Dovrebbero disputarsi 6 turni infrasettimanali compreso quello di mercoledì 6 gennaio. Al termine del campionato ci sarà spazio per Euro 2020, cancellato quest'anno a causa dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Covid-19.

