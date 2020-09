Il caso dei 14 positivi (10 calciatori e 4 componenti dello staff tecnico) in casa Genoa ha aperto un bivio di scenari in seno alla Lega Serie A: da una parte, l'eventualità di sospendere il campionato per 14 giorni approfittando della sosta prevista, per fare spazio alle nazionali, dal 5 al 13 ottobre. Oppure, esaminare i casi singolarmente e spospendere le partite con le squadre che contano un numero significativo di contagiati, come nel caso di Genoa Torino.