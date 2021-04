Sotto il diluvio dell'Olimpico, Lazio-Benevento si rivela una partita per cuori forti. Due autoreti, tre rigori (uno parato da Montipò a Immobile, gli altri realizzati da Correa e Viola), decisioni VAR: 8 reti e 5-3 per la compagine biancoceleste di Simone Inzaghi (ancora "in remoto" causa Covid), che sale a 58 e accorcia a -4 dal quarto posto. Immobile, nonostante il penalty gettato alle stelle al 56', raggiunge i 151 centri in Serie A. Per la Strega del fratello Filippo (30 punti), cominciano a salire le prime preoccupazioni serie in ottica salvezza.

Il tabellino

LAZIO-BENEVENTO 5-3

Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva (57' Parolo), Luis Alberto (70' Akpa Akpro - 88' Hoedt), Fares (57' Lulic); Correa (70' Muriqi), Immobile. All.: Farris (S. Inzaghi indisponibile).

Benevento (4-4-2): Montipò; Depaoli, Glik, Barba, Letizia (57' Caldirola); R. Insigne, Schiattarella (57' Viola), Ionita (78' Iago Falque); Improta; Sau (46' Dabo), Gaich (57' Lapadula). All.: F. Inzaghi.

Arbitro: Davide Ghersini di Genova.

Gol: 10' aut. Depaoli (L), 20' e 96' Immobile (L), 37' rig. Correa (L), 48' aut. Montipò (L), 63' rig. Viola (B), 85' Viola (B).

Assist: Milinkovic-Savic (L, 2-0), Viola (B, 4-3).

Note - Recupero: 1+6. Al 56' Montipò (B) para un rigore a Immobile (L). Ammoniti: Montipò, Schiattarella, Glik, Akpa Akpro, Parolo.

Classifiche e risultati

