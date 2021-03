Dopo la delusione per la clamorosa eliminazione agli ottavi di Champions League per mano del Porto , la Juventus torna in campo per provare a ritrovarsi almeno in campionato. I bianconeri di Andrea Pirlo sono di scena contro il Cagliari alla Sardegna Arena in un match valido per la 27esima giornata di Serie A: cercano continuità dopo le 3 vittorie nelle ultime 4 partite per non perdere contatto dalla capolista Inter. Di fronte avrà un Cagliari che, con l'arrivo di Semplici, ha ritrovato fiducia e risultati: Nainggolan e compagni hanno totalizzato 7 punti nelle ultime 3 gare contro Crotone, Bologna e Sampdoria.