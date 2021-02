L'indagine sull'esame-farsa di Luis Suarez emette la prima sentenza. Il professor Lorenzo Rocca, membro della Commissione che ha interrogato l'attaccante uruguaiano, ha patteggiato un anno con pena sospesa e non menzione, per rivelazione di segreti d'ufficio e falso. Lo scrive l'ANSA: Rocca e il suo difensore si sono collegati per l'udienza da remoto.