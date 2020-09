Un debutto in Serie A così prepotente e sfavillante come quello di Victor Osimhen se l'aspettavano in pochi. È vero, il 21enne attaccante nigeriano x Lille ( l'acquisto più costoso di sempre nella storia del Napoli ), si era fatto notare anche nelle amichevoli estive. Ma le amichevoli, si sa, lasciano il tempo che trovano. Quello che si è visto domenica pomeriggio al Tardini dal 61' in poi, però, ha lasciato tutti a bocca aperta. Osimhen, entrato con un piglio impressionante, ha letteralmente spaccato una partita che, fino a quel momento, era placidamente adagiata su un soporifero 0-0.

Lasciato inizialmente in panchina da Gattuso, il nigeriano ("una gazzella", secondo il soprannome affibiatogli subito dal presidente De Laurentiis ) è entrato con la voglia di rovesciare il tavolo. E l'ha rovesciato. In rapida successione: ha messo pressione a Iacoponi costringendolo all'errore nell'azione dell'1-0, ha smarcato Insigne con un geniale colpo di tacco nell'azione del palo, ha messo un pallone d'oro sui piedi di Mertens dopo un'accelerazione sontuosa sulla sinistra e ha sfiorato il gol con un diagonale di destro a incrociare. Il tutto in poco più di 30 minuti .

Non può dunque essere un caso che il Napoli, con l'ingresso di Osimhen, sia diventato di colpo pericoloso e abbia creato occasioni da gol a raffica. Un elemento sul quale Gennaro Gattuso, da allenatore intelligente quale è, non potrà non tenere in considerazione in vista dell'immediato futuro. Una cosa è certa: il 4-3-3 classico, ferreo, non sembra particolarmente indicato per il nigeriano, che predilige una certa libertà di movimenti e la possibilità di spaziare su tutto il fronte offensivo. Ecco perché il Napoli gattusiano potrebbe virare verso una sorta di 4-2-3-1 con Osimhen a fare da punta avanzata, e dietro di lui il tridente Lozano-Mertens-Insigne, proprio come si è visto a Parma.