" In caso di nuovo lockdown nazionale, il campionato di Serie A non si fermerà e andrà avanti, non vedo motivo per interromperlo ". Con queste parole, pronunciate nel corso di un'intervista ai microfoni del GR Parlamento Rai, il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino ribadisce l'intenzione di portare a termine regolarmente la stagione calcistica a prescindere dall'evoluzione della curva dei contagi di Covid-19 . Dal Pino pone l'accento anche sulle difficoltà economiche che stanno riguardando il mondo del calcio e lancia un appello al Governo : " Per le misure restrittive abbiamo perso circa 600 milioni di euro quest'anno. Abbiamo chiesto, come tutti gli altri settori, che ci siano misure di ristoro. Paghiamo oltre un miliardo di contributi all'anno e la nostra richiesta è quella di differire i termini di pagamento ".

"Non abbiamo chiesto soldi alle casse dello Stato ma un'altra cosa importante per noi, ovvero la reintroduzione per i prossimi 24 mesi del betting. L'eliminazione di questo elemento di sponsorizzazione, che esiste in giro per tutta Europa, ha portato via un sacco di milioni di sponsor. Noi abbiamo scritto al Governo in più di un'occasione e non ho mai ricevuto una risposta scritta, e vale anche per Gravina (il presidente della FIGC, ndr)".