"Cerchiamo di fare bene in tutte le partite, ogni vittoria vale tre punti. Il derby porta delle difficoltà maggiori perché affrontiamo una squadra forte. Vogliamo proseguire il percorso che abbiamo iniziato sapendo che domani ci saranno delle difficoltà". Antonio Conte si prepara al suo terzo derby di Milano da allenatore dell'Inter, dopo le due vittorie della passata stagione. Stracittadina che arriva dopo la sosta per le nazionali, con diversi giocatori dell'Inter in spolvero.

Morale alto

Serie A Inter-Milan: com’è strano il primo derby del Covid 6 ORE FA

"Se fai bene in nazionale arrivi con il morale alto. Dobbiamo essere bravi a preparare la partita anche sfruttando il morale di questi giocatori. Avrei preferito avere almeno un giorno in più per preparare il derby, ma ci sono calendari da rispettare e ci adeguiamo di conseguenza. Non avremo grandissimo tempo, l'allenamento non potrà essere intenso e lungo visto che i giocatori sono tornati ieri".

Sanchez

Inevitabile la domanda sulle condizioni di Sanchez: "Alexis è tornato con un affaticamento muscolare ieri sera, faremo delle valutazioni oggi durante l'allenamento. Cercheremo di essere molto attenti anche perché questa è la prima di un ciclo di sette partite. Faremo valutazioni attente con il giocatore, ci prenderemo il giusto rischio. Anche lui si deve prendere la responsabilità di dire "sto bene" o "aspetto".

Eriksen

E inevitabile anche la provocazione dopo le parole di Eriksen: "Per me sta giocando il giusto. Prendo sempre decisioni per il bene della squadra, ma sono contento per quello che sta dando. Anche lui penso che sia felice, ci sarà spazio per lui come per tutti quanti. Ci saranno delle rotazioni necessarie ma sono tranquillo nel farle. Saranno tutti protagonisti, sto lavorando con tutti. L'importante è che ci sia sempre grande disponibilità ".

Conte: "Vidal? Nel centrocampo dell'Inter può fare tutto"

Coronavirus

Conte ha anche parlato della situazione relativa al Coronavirus, sia nel calcio che nella vita di tutti i giorni: "In un momento molto difficile come questo dovremmo essere bravi tutti nel cercare di essere collaborativi e propositivi. Dobbiamo accettare la condizione in essere. Abbiamo passato un periodo molto duro ma mi è dispiaciuto che poi ci siamo dimenticati in fretta quello che abbiamo passato. Sta tornando un periodo difficile per tutti, dobbiamo essere tutti uniti per affrontare la situazione nel migliore dei modi e andare avanti perché fermarsi sarebbe disastroso per tutti. Ognuno di noi deve fare il massimo nell'ambito in cui è impegnato".

Lukaku MVP dell'Europa League: "Grazie a Conte e all'Inter"

Serie A Lukaku: "Inter, l'obiettivo è vincere lo scudetto" IERI A 11:43