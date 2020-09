"Pirlo è stato il migliore da giocatore, ma non so come sarà da allenatore. Ce ne sono pochi di bravi giocatori diventati ottimi tecnici anche perché purtroppo nella cultura latina lo spirito comune passa spesso in secondo piano". Louis Van Gaal è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport e ha detto la sua sui temi caldi del calcio italiano in vista della nuova stagione che sta per cominciare. A partire dai dubbi sul nuovo tecnico della Juve ma anche su Luis Suarez: "Il Barcellona con lui e Messi gioca in 9 contro 11 quando difende. Individualmente è 'the best', ma non basta. Sta all'allenatore creargli il ruolo giusto, se andasse a Torino si azzererebbe tutto. Certo, però, ha 33 anni".