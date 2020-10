Continua ad avere eco il caso legato a Juventus-Napoli, il match di campionato in programma domenica scorsa non disputato a causa dell'assenza del club partenopeo che, a seguito della positività al Covid-19 di Zielinski ed Elmas, non si era presentato all'Allianz Stadium. In attesa di conoscere la sentenza del Giudice Sportivo, attesa per la prossima settimana, continua a tenere banco il caso dei 7 giocatori della Juventus (Bentancur, Cuadrado, Danilo, Dybala, Ronaldo, Buffon e Demiral) che sono usciti dalla bolla violando l'isolamento previsto dal protocollo dopo la positività al Coronavirus di due componenti dello staff bianconero.