Monta la protesta tra i club di Serie A coinvolti nella lotta salvezza in merito al recupero di Lazio-Torino : il match, che era in programma lo scorso 2 marzo all'Olimpico di Roma, era stato rinviato a causa del divieto di trasferta imposto al club granata dall'autorità sanitaria locale. L'udienza del collegio di garanzia del Coni, chiamata a esprimersi in merito al ricorso presentato dalla Lazio, è fisata per il 13 maggio con la conseguenza che - verosimilmente - la partita non potrà essere recuperata prima del 18 o 19 maggio.

Questa situazione di stallo, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, starebbe creando dei malumori in Lega, soprattutto da parte dei club coinvolti nella lotta per la salvezza. Capeggiate dal Cagliari, alcune società avrebbero scritto al presidente Paolo Dal Pino chiedendo di recuperare Lazio-Torino il prima possibile in modo da non compromettere la regolarità del campionato. Il tutto dando per scontato, visto il precedente di Juventus-Napoli, che il collegio di garanzia del Coni respingerà il ricorso della Lazio (che vuole la vittoria per 3-0 a tavolino ) e stabilirà che la partita va rigiocata.