"Se questo Milan è da Scudetto? Questa è una vittoria importante, lavoriamo nella direzione giusta ma è prematuro parlare di qualcosa che si assegnerà a maggio". Così, ai microfoni di Sky Sport, Daniele Bonera commenta il successo del Milan che, vincendo 2-1 a Napoli, ha dato un segnale forte al campionato riconquistando la prima posizione solitaria della classifica dopo il momentaneo sorpasso del Sassuolo. L'ex difensore, seduto in panchina al posto di Stefano Pioli (positivo al Covid-19 e dunque indisponibile), non si nasconde: "Abbiamo a disposizione una grande rosa, questo cammino parte da lontano. Siamo consapevoli che siamo là in alto, lavoreremo per restarci il più a lungo possibile ma siamo soltanto all'ottava giornata".