Brutte notizie per il Milan, che si presenta ad affrontare la sfida col Napoli già incerottatoe perde un altro pezzo. Rafael Leao, infatti, si è infortunato con la Nazionale Portoghese Under 21 e la diagnosi è di lesione al bicipite femorale della gamba destra. Il nuovo consulto è previsto tra dieci giorni, questo vuol dire che dovrà saltare almeno tre partite, come riporta corriere.it.