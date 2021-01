Milan-Torino, match valido per la 17esima giornata di Serie A in programma a San Siro sabato 9 gennaio alle 20.45, mette di fronte i rossoneri al loro recente passato: la squadra di Stefano Pioli sfida infatti i granata di Marco Giampaolo, il grande ex della serata reduce dall'esperienza negativa sulla panchina del Diavolo nella prima parte della scorsa stagione prima di essere esonerato. Il Milan è chiamato a rialzarsi dopo il ko di mercoledì sera al Meazza contro la Juventus, un 1-3 che ha messo fine a una striscia di 27 risultati utili consecutivi in campionato. Il Toro, dopo un avvio complicato, sta attraversando un buon momento di forma: Belotti e compagni hanno conquistato 6 punti nelle ultime 4 partite e non perdono dal 17 dicembre (Roma-Torino 3-1).