Arrivano notizie confortanti per il Napoli in merito alle condizioni di Victor Osimhen, costretto a uscire in barella venerdì durante il match Nigeria-Sierra Leone valido per la qualificazione alla prossima edizione della Coppa d'Africa. L'attaccante nigeriano, secondo quanto riporta Sky, si è sottoposto ad alcuni accertamenti che hanno escluso l'esistenza di fratture: per lui solo una forte contusione al braccio che non desta particolare preoccupazione e un fastidio al polso. Anche la spalla non presenterebbe problemi. Prima di lasciare il terreno di gioco, Osimhen aveva segnato la rete dell'1-0 della Nigeria (la partita è poi finita con un rocambolesco 4-4 con la Sierra Leone capace di rimontare incredibilmente dallo 0-4).