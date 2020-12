Chi bazzica su Twitter non è rimasto molto sorpreso di quello che ha fatto ieri sera Marteen de Roon. Il centrocampista olandese ha pronunciato una frase che non si sente molto spesso in bocca ai calciatori. Anzi, quasi mai. Ma cos'ha ha detto? Dopo la partita tra Juventus e Atalanta, il giocatore dei bergamaschi, molto attivo sui social, ha postato una foto della partita che lo ritraeva insieme ad uno sconsolato Cristiano Ronaldo. La caption faceva così: "Metto questa foto (dove Marten è in sottofondo e sfocato) per aumentare l'engagement. Un punto in trasferta contro la Juve. Non male". E fino a qui niente di strano, per chi conosce de Roon.