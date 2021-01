Per Nicola un contratto di sei mesi con opzione di rinnovo per un altro anno, in base al raggiungimento della salvezza e a una determinata media punti. L'ex allenatore del Crotone torna in granata dopo aver vestito la maglia del Toro nella stagione 2005-2006 contribuendo con il suo gol contro il Mantova nella finale dei playoff per la promozione in Serie A.