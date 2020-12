Zlatan Ibrahimovic non vede l'ora di rientrare in campo e, domenica 13 dicembre, potrebbe essere l'occasione giusta. A San Siro arriva il Parma e lo svedese dovrebbe essere a disposizione, quanto meno per andare in panchina e, eventualmente, entrare nella ripresa. È questo quanto emerso dagli ultimi allenamenti a Milanello, con l'ex attaccante di Inter e Juve che è stato valutato positivamente dallo staff tecnico dopo l'infortunio muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra, rimediato in Napoli-Milan.

Classifiche e risultati

Serie A Ibrahimovic: "Tornato al Milan per cambiarne la mentalità" 30/11/2020 A 14:37

Il Milan senza Ibrahimovic sta andando comunque bene, con le vittorie contro Fiorentina e Sampdoria in campionato che proiettano i rossoneri ancora in testa alla classifica. Nelle partite senza lo svedese, infatti, il Milan ha collezionato 4 vittorie su 4 in campionato e 3 su 4 in Europa League, segnando sempre almeno un gol. La bellezza di 19 reti in 8 gare. Questa stessa statistica deriva però dall'apporto che Ibrahimovic è riuscito a dare ai rossoneri dal suo arrivo, facendo girare la squadra in maniera diversa.

Le partite del Milan senza Ibrahimovic

Partite Competizione Milan-Bodø/Glimt 3-2 Spareggi Europa League Crotone-Milan 0-2 Serie A Rio Ave-Milan 2-2 (10-11 dcr) Spareggi Europa League Milan-Spezia 3-0 Serie A Lille-Milan 1-1 Europa League Milan-Fiorentina 2-0 Serie A Milan-Celtic 4-2 Europa League Sampdoria-Milan 1-2 Serie A

Si era pensato di accelerare i tempi di recupero per averlo a Praga, ma considerando che il Milan ha già ottenuto il pass per i sedicesimi di finale di Europa League (si gioca comunque per il primato del girone) non si è voluto forzare. Ibrahimovic è troppo importante, comunque, nonostante le statistiche positive.

Theo, Rebic, Ibra: Milan letale sulla sinistra

Calcio Maldini: "Cercammo Ibrahimovic anche l’anno prima" 28/11/2020 A 12:33