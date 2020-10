Il presidente della Lega Calcio Paolo Dal Pino è risultato positivo al Covid-19. Nella giornata di ieri, lunedì 5 ottobre, ha partecipato all'incontro col Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, ma in videoconferenza. Asintomatico e in isolamento all'interno della propria abitazione, Dal Pino seguirà tutte le procedure previste dal protocollo sanitario. Il presidente della Figc Gabriele Gravina è risultato invece negativo al tampone (effettuato sempre di lunedì), ma ha deciso comunque di mettersi in isolamento fiduciario per aver conferito nei giorni scorsi proprio con Dal Pino.