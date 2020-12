L'affaire Papu Gomez ha visto aggiungersi un altro capitolo. Nonostante si sappia ormai l'epilogo di questa storia tra Gasperini e Gomez, con la cessione a gennaio del giocatore, il capitano dell'Atalanta è stato comunque convocato per la trasferta di Torino contro la Juventus. Il rischio, però, è di vedere l'argentino stazionare in panchina per tutti i 90 minuti, così come successo nell'ultima partita contro la Fiorentina.

Gasperini ha infatti ottenuto l'ok dalla società per far “ciò che vuole” col Papu, dopo la famosa diatriba tra i due che ha visto l'attaccante dei nerazzurri rifilare un pugno al proprio allenatore. Mancano ancora tre partite alla fine del 2020, e all'inizio del mercato, ma Gasperini preferisce lasciare Gomez in panchina piuttosto che dargli spazio...

Dopo che è intervenuto lo stesso Gomez tramite un post sui social, nelle ultime ore anche la moglie Linda ha voluto lanciare un segnale. Con una stories che cita una storia di Socrate, quella dei tre setacci. Quella del “né vero, né buono, né utile”. Una parafrasi di quello che sta accadendo in questi giorni, tra voci che si rincorrono per capire chi è il vero colpevole di questa situazione che tiene in stallo tutta l'Atalanta.

Non resta che aspettare le 18.30 di mercoledì 16 dicembre, per capire - realmente - se l'avventura di Gomez all'Atalanta sia già conclusa o se il Papu potrà giocare qualche altra partita prima di dare l'addio.

