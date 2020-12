Un punto per uno non fa male a nessuno si suol dire, ma la Juventus deve rammaricarsi per quel segno X contro l'Atalanta col rigore finale sbagliato da Cristiano Ronaldo. Dall'altra parte esulta Gasperini, ma anche il tecnico dei nerazzurri sperava in una vittoria ad un certo punto. Pirlo poi dice la sua sull'errore di Ronaldo dal dischetto...

Andrea PIRLO (All. Juventus)

Porto a casa la buona prestazione e un po' di amarezza. Sapevamo che sarebbe stata una gara intensa e non siamo mancati. Abbiamo avuto tante occasioni. Stiamo giocando tanto e il calendario è intenso, sotto l'aspetto dell'intensità abbiamo fatto una grande gara. Sono contento della prestazione dei ragazzi. Ma queste partite. con un po' più di cattiveria e di concentrazione. le devi portare a casa. Morata mi ha fatto arrabbiare perché non ci possiamo permettere queste leggerezze. Comunque ha fatto una grande partita

Serata no per Cristiano Ronaldo? Oggi non era facile però ha fatto delle cose buone. Se avesse segnato sul rigore i giudizi magari sarebbero cambiati. Non è stato brillantissimo, ma capita a tutti una serata del genere

La delusione di Cristiano Ronaldo dopo il rigore dal dischetto, Juventus-Atalanta, Getty Images Credit Foto Getty Images

Gian Piero GASPERINI (All. Atalanta)

È stata la partita che volevo, con personalità, peccato alcune occasioni non sfruttate nel primo tempo. Potevamo vincerla. La Serie A sarà un campionato molto bello, c’è un gruppo di squadre che sta crescendo. È un torneo più aperto, quest’anno ci sono anche Milan, Napoli e Roma. La Juventus è una delle favorite, non in assoluto. Rispetto a un mese e mezzo fa ha cambiato identità

Ho ritrovato la squadra? Io non l'ho mai persa la squadra. Le prestazioni con Fiorentina e Ajax lo dimostrano. Non ho mai avuto la sensazione di aver perso qualcosa. L'impegno e la determinazione ci sono sempre state anche di fronte a una serie di partite difficili tra campionato e Champions. Non abbiamo mai pagato come atteggiamento e testa. Questo risultato è appariscente, ma l'Atalanta non è mai mancata

Álvaro MORATA (Juventus)

È stata una partita difficile, mi dispiace per il risultato ma tra poco ci sarà un’altra occasione e ce la metterò tutta

