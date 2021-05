Gianluigi Buffon saluta la Juventus mettendo in bacheca l'ennesimo trofeo di una carriera costellata di successi con addosso la maglia bianconera. Dai primi passi alla Serie B fino alla rinascita e le Champions sfiorate, il numero 1 della Juve ha voluto salutare i propri tifosi prima di La Coppa Italia nel cielo di Reggio Emilia per chiudere nel migliore dei modi 20 anni di avventure.saluta lamettendo in bacheca l'ennesimo trofeo di una carriera costellata di successi con addosso la maglia bianconera. Dai primi passi allafino alla rinascita e lesfiorate, il numero 1 della Juve ha voluto salutare i propri tifosi prima di lasciare definitivamente il club . Un toccante messaggio pubblicato sui propri canali social, accompagnato dalla foto dell'ultimo successo della Juventus targata Gianluigi Buffon.

Il messaggio di Buffon

"Siete stati la cornice dentro la quale ho dipinto la mia storia bianconera. In 20 anni non mi avete mai abbandonato, mi avete sempre sostenuto e incitato. Assieme siamo caduti e assieme siamo rinati. Assieme abbiamo vissuto gioie infinite e assieme abbiamo vissuto delusioni profonde. Un semplice grazie non sarà mai sufficiente per ricambiare il vostro infinito affetto che mi avete ininterrottamente mostrato per 20 anni".

Da Chiesa a Chiesa: il mito Buffon nel trionfo padre-figlio

