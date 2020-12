Sospiro di sollievo in casa bianconera, Morata torna a disposizione di Pirlo. La Corte Sportiva d'Appello Nazionale ha accolto il ricorso della Juventus presentato dopo la squalifica di due giornate all'attaccante spagnolo Alvaro Morata; la sanzione gli era stata comminata dopo la partita con il Benevento del 28 novembre scorso, quando il giocatore aveva rivolto all'arbitro espressioni "irriguardose" stando alla ricostruzione del giudice sportivo. Tale provvedimento è stato parzialmente emendato di un turno ma con ammenda di 8 mila euro. Domenica alle 18:00, in occasione della trasferta dei bianconeri sul campo del Genoa, l'attaccante spagnolo sarà dunque regolarmente in campo a Marassi avendo già scontato un turno di squalifica in occasione del derby contro il Torino.