Il 9 novembre sarà il giorno della verità su Juventus-Napoli, gara mai disputata in campo ma giocatasi dal punto di vista legale. Come riferisce Il Corriere dello Sport, è stata fissata per quel giorno l'udienza presso la Corte Sportiva d'Appello: arriverà il verdetto sul 3-0 a tavolino per i bianconeri e il punto di penalizzazione per gli azzurri decretati dal Giudice Sportivo, dopo che il club di De Laurentiis non si era presentato a Torino per giocare la partita prevista il 4 ottobre.