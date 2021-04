Bennacer con un gran recupero su Luis Alberto durante Lazio-Milan - Serie A 2020/2021 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Classifiche e risultati

Serie A Lazio-Milan, pagelle: Correa straripante, disastro Tomori 11 ORE FA

1) Milan: ora si fa dura per la Champions

Non per la situazione di classifica, apertissima. O, forse, proprio per quello: la band di Pioli, dopo aver a lungo combattuto addirittura per la corsa al titolo, la qualificazione alla prossima Champions League pareva un diritto acquisito. Niente di più sbagliato. E la, oggi, appare mentalmente svuotata e impaurita. Serve un lavoro "di fino" quasi esclusivamente mentale, più che tattico, all'interno della rosa rossonera.

Lazio-Milan, Serie A 2020-2021: un contrasto tra Lucas Leiva (Lazio) e Theo Hernandez (Milan) (Getty Images) Credit Foto Getty Images

2) Correa top player

Per lunghi tratti della stagione in letargo, o quasi, il Tucu - con la primavera - è tornato a sbocciare e ad essere determinante, alla pari di Immobile. Grandissima penetrazione in occasione dell'1-0, sul raddoppio - nella ripresa - "manda al bar" Tomori, letteralmente sopraffatto dalla verve atletica e tecnica dell'attaccante argentino, vera e propria arma in più per Simone Inzaghi nel rush finale per la qualificazione alla prossima Champions League.

Joaquin Correa, Hakan Calhanoglu, Lazio-Milan, Getty Images Credit Foto Getty Images

3) Senza Ibra, il Milan "sale sulla macchina del tempo"...

...per tornare alla squadra apatica e priva di personalità della prima parte della stagione 2019-2020, prima cioè che Paolo Maldini e Zvonimir Boban si impuntassero per riportare - a gennaio - Zlatan in rossonero. D'accordo con l'episodio falloso di Lucas Leiva su Çalhanoglu in occasione del 2-0 firmato Correa, di fatto da annullare , ma il Milan non gira più. Da 1 a 10 quanto sarà importante la presenza dello svedese nelle ultime 5 gare della band di Stefano Pioli? Undici.

Lazio-Milan, Serie A 2020-2021: l'allenatore del Milan Stefano Pioli (Getty Images) Credit Foto Getty Images

4) Mandzukic flop

Tutto è strettamente correlato al punto 3. L'impatto dell'ex attaccante della Juventus come vice-Ibrahimovic è stato del tutto ininfluente. Dopo l'anno di inattività con l'Al-Duhail in Qatar, l'attaccante croato - arrivato a gennaio - si è fin qui rilevato una carta utile quanto il 2 di briscola. Macchinoso e senza più spunti.

Lazio-Milan, Serie A 2020-2021: Mario Mandzukic (Milan) (Getty Images) Credit Foto Getty Images

5) Lazio tra le favorite nella corsa all'Europa che conta?

Probabilmente sì, in considerazione del recupero casalingo col Torino, ancora da disputare e con 61 punti all'attivo. Sia chiaro, per la band di Simone Inzaghi non si tratterà certamente di un'impresa facile tuttavia, fatta eccezione per la sfortunata serata di Napoli, la Lazio di oggi sembra tra le squadre più in forma di questa Serie A.

Immobile esulta per un gol durante Lazio-Milan - Serie A 2020/2021 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Inzaghi: "Covid? Brutta esperienza, ma è passata"

Serie A Milan, ora si fa dura per la Champions: ko 3-0 con la Lazio 13 ORE FA