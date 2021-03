28esima giornata di campionato ghigliottinata per l'impossibilità di disputare Inter-Sassuolo : sarebbe stato il campo centrale di giornate. Il Milan proverà a ripartire da un successo a Firenze dopo la cocente delusione d'Europa League , la Juve a estendere il trend positivo contro un Benevento in caduta libera. Focus su zona Champions League e salvezza: c'è parecchi bagarre su entrambi i fronti.

Fiorentina-Milan: i rossoneri ripartono?

Il Milan reduce dalle sanguinose sconfitte contro Napoli e Manchester United deve assolutamente ripartire in campionato per cercare di non perdere ulteriore quota rimanendo nel recinto delle prime quattro; dall’altra parte del campo una Fiorentina ringalluzzita dal poker contro il Benevento con mente libera e voglia di piazzare il colpaccio. Il Diavolo, pur rimaneggiato, dovrebbe spuntarla. Ibra contro Vlahovic: presente e futuro del MIlan contro?

Pioli: "Il calcio italiano in Europa è indietro su tutto"

Roma-Napoli: chi scatta?

Big match extra lusso all’Olimpico tra due team in salute e reduci da risultati di assoluto prestigio. Chi vince scatta e torna a fare la voce grossa per il quarto posto valevole per la Champions. Vediamo leggermente favorita la banda Gattuso: ha più dimestichezza a giocare (e vincere) questo tipo di match, anche se prima o poi i giallorossi dovranno pur battere un colpo negli scontri diretti.

Gattuso: "Napoli abituata bene. Ora mettiamoci i tappi"

Juventus-Benevento: Pirlo estende la striscia?

Tre vittorie consecutive, quattro nelle ultime cinque: la Juve – con una gara da recuperare ancora – si è portata a un solo punto dal Milan e vuole estendere la striscia. Il calendario (amico) le presenta l’incrocio col Benevento dell’ex bomber bianconero Super Pippo Inzaghi, una squadra in caduta libera. Non dovrebbero arrivare sorprese da Torino.

Atalanta e Lazio: come va il blitz nel Nord-est?

Atalanta e Lazio impegnate in due ostiche trasferte nel Nord-est Italia, contro due squadre compatte e organizzate. Rischia più la Dea a casa del “figlioccio” di Gasperini Ivan Juric, ma la Lazio ha più terreno da recuperare in classifica. Sarà una lotta Champions appassionante sino all’ultimo chilometro.

Inzaghi: "Testa alta. Lazio unica italiana imbattuta ai gironi"

Lotta salvezza: chi sale e chi scende?

Detto del Benevento, anche lo Spezia è in difficoltà e contro il Cagliari non potrà proprio sbagliare lo spareggio salvezza (con gli isolani però in buona condizione); Il Torino in casa della tranquilla Samp potrebbe piazzare un nuovo blitz, il Parma non può fallire in casa contro il Genoa. Dal Picco ci aspettiamo un risultato determinante in chiave salvezza.

Le altre partite

