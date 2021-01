L’Atalanta ferma il Milan a San Siro con un sonoro 3-0 firmato Romero, Ilicic e Zapata. Il Milan è rimasto in silenzio a guardare la Dea trionfare, ed è un silenzio che risuona nel caos della settimana in cui non erano mancate frecciatine riguardanti i rigori concessi ai rossoneri. Primo su tutti, Gian Piero Gasperini che più volte ha proprio sottolineato l’argomento in conferenza. Nell’anticipo di San Siro allora, Zlatan Ibrahimovic, rimasto a secco per 90’, non ha resistito guardando i festeggiamenti dell’Atalanta.

Duvan Zapata, l'ultimo marcatore di serata e vincitore del duello tra bomber con Ibra, abbia ironizzato sui tanti rigori ricevuti in questo campionato dal Milan ("Non potete chiudere una partita senza rigori. Volete il 13°?"). Poteva Ibrahimovic non rispondere al giocatore della Dea?

Ma di cosa parli? Ho più gol io che partite tu in carriera. [Ibrahimovic]

E quando si gioca a porte chiuse, in un San Siro vuoto, la risposta di Ibrahimovic è stata sentita da tutti. Che sia un atteggiamento per mascherare la rabbia della sconfitta?

Dopo 19 giornate, abbiamo perso solo 2 partite, non è affatto male. Quando ti mancano giocatori d’esperienza, si vede. Ma oggi non voglio scuse. Stiamo lavorando tanto e siamo Campioni d’Inverno, ma questo non vuol dire niente se non che abbiamo fatto bene fino ad ora. Adesso però inizia la parte difficile. [Zlatan Ibrahimovic a Sky Sport]

Facendo i conti, Ibrahimovic non ha torto. 498 gol in carriera, con squadre di club per l'attaccante svedese che è proprio vicino alla soglia dei 500. Duvan Zapata arriva invece a 371 gare giocate con la partita di questa sera.

