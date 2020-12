Minuto 5 della sfida tra Milan e Parma a San Siro, posticipo di domenica 13 dicembre: Matteo Gabbia s’infortuna, ma Stefano Pioli a sorpresa getta nella mischia Pierre Kalulu Kyatengwa e non il più quotato (quanto meno per gradi, sulla carta) Duarte. Il 20enne francese di origini congolesi riceve subito il “trattamento Gervinho” ma a lungo andare tiene botta… Come già gli era successo in occasione della sfida di Europa League contro lo Sparta Praga. E pensare che il prodotto del vivaio del Lione all’OL non aveva mai nemmeno esordito collezionando soltanto una sequela di panchine: in una settimana appena, il suo destino ha subito una vigorosa sterzata...

Serie A Ibra, che carica: "Milan, non avere paura di sognare lo scudetto" IERI A 20:40

Terzino e centrale

Arcigno, temerario… Duttile! Il ragazzino ha da subito ripagato la fiducia accordatagli da Stefano Pioli, anche perché ha dimostrato di sapere giostrare con estremo profitto da difensore centrale, lui che di mestiere fa(rebbe) il terzino destro. Su quel settore del campo, tuttavia, la concorrenza è spietata e allo stato dell’arte il Milan ha tremendamente bisogno di centrali abili e arruolabili. In attesa di recuperare Gabbia e Kjaer, insomma, capitan Romagnoli può fidarsi dell’ex OL e col senno di poi non stupisce che i tifosi del club francese fossero inviperiti per la sua cessione.

Prospettive?

Oggetto misterioso per gran parte della stagione (i primi minuti sono arrivati nella trasferta di Praga) ora Kalulu si è fatto prepotentemente largo scalando le gerarchie della retroguardia di Stefano Pioli. L’interrogativo è dunque lecito: siamo sicuri che a gennaio il Milan se ne priverà per mandarlo in prestito a collezionare minuti? Non più, anzi. Considerando la sua adattabilità a centrale, Kalulu è diventato a tutti gli effetti un jolly prezioso per Pioli, in attesa che dimostri il suo reale valore dando continuità alle prestazioni sin qui offerte.

Kalulu arriva a Milano, ecco il momento delle visite mediche del nuovo acquisto rossonero

Serie A Genoa-Milan: probabili formazioni e statistiche IERI A 19:28