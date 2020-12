Dopo sette punti nelle ultime tre partite, la Roma si è schiantata in quel di Bergamo contro l'Atalanta trascinata da un ritrovato Josip Ilicic. La truppa di Fonseca si è leggermente staccata dal treno delle prime tre, però nell'ultimo turno infrasettimanale avrà una grossa chance per rifarsi e recuperare punti in classifica. All'Olimpico si gioca Roma-Cagliari. Il tecnico della Roma Paulo Fonseca, alla viglia della sfida all'ex di turno Eusebio Di Francesco, ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa.

Farò qualche cambio per la partita di domani che è importante. Uno tra Calafiori, Kumbulla e Villar giocherà. Pedro titolare, mentre Spinazzola fuori.

Smalling non sembra al meglio e non sembra molto a suo agio nella difesa a tre, sta pensando di schierare qualche altro giocatore in difesa magari spostando Smalling di posizione?

"Normale che Chris non sia al top della forma fisica, è tornato adesso e ha giocato due partite, ma sta migliorando. Questa questione della difesa a tre con Chris non è vera, possiamo ricordare tante partite con Smalling che ha fatto molto bene con la difesa a tre".

Tredici gol subiti su diciotto sono arrivati nel secondo tempo. Da cosa dipende?

"Non possiamo fare una valutazione generale, ma di partita in partita, questi numeri se pensiamo a partite con Napoli e Atalanta sono veri, ma stiamo anche lavorando per migliorare la prestazione difensiva in tutti i momenti della partita".

I portieri non convincono, manca sicurezza senza gerarchie precise su chi sia il titolare?

"Quando sbagliamo sbagliamo tutti e principalmente io. Sono il principale che sbaglia. Ho fiducia in tutti i portieri".

Lei ha detto di essere soddisfatto della rosa però nelle grandi sfide fatica a fare dei cambi prima dei 70-75 minuti della gara...

"Non è vero questo, non faccio i cambi dopo 70-75 minuti di gara. Io faccio un cambio nel momento in cui penso che sia giusto farlo in funzione della partita".

Fonseca: "Primo tempo da guerrieri, secondo da bambini"

Nel secondo gol dell'Atalanta Karsdorp non vede il taglio Gosens e un errore simile era stato fatto due anni fa, quando lei però non era l'allenatore. C'è qualcosa che non va a livello individuale o a livello collettivo?

"Voi così guardate solo l'ultmo momento, io ho guardato di più e non è stato solo un problema individuale, ma un errore collettivo. Non abbiamo fatto nessuna pressione sul giocatore che crossava, e avevamo visto che loro facevano questo, ci siamo abbassati molto rapidamente. Io non vedo le cose singolarmente e vedo tutto a livello globale, non possiamo parlare di un solo giocatore in questo momento".

La Roma ha già affrontato il Cagliari in amichevole. Che partita si aspetta domani?

"Si tratta di due partite diverse. Mi aspetto una gara difficile, come lo sono tutte. Si tratta di una partita che vogliamo vincere. Il Cagliari è una buona squadra, che vuole sempre il possesso della palla ed è molto forte in contropiede. Ma noi vogliamo vincere e giocare bene".

