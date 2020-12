Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili per Covid delle formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

CROTONE-PARMA (Martedì ore 18.30)

RIVIERE TITOLARE, RIECCO KARAMOH

Stroppa pensa a un Crotone più offensivo, con Messias mezz’ala e la coppia Riviere-Simy davanti. Sempre out Cigarini e Benali. Nel Parma 4-3-3 con Kucka e Kurtic mezz’ali. Karamoh nel tridente con Gervinho e Cornelius.

JUVENTUS-FIORENTINA (Martedì ore 20.45)

CHIESA E CUADRADO DAL 1’, RIBERY NON É AL TOP

Pirlo dá riposo ad Alex Sandro. Dietro rientra Cuadrado a destra, con Danilo a sinistra. McKennie inamovibile, Ramsey e Chiesa titolari. Nella Fiorentina Lirola e Biraghi esterni, duello tra Pulgar e Bonaventura. Davanti con Vlahovic favorito Ribery, anche se non sta benissimo (pronto Kouamé).

VERONA-INTER (Mercoledì ore 18.30)

COLLEY FAVORITO SU SALCEDO, CONTE NON CAMBIA

Juric conferma la squadra di Firenze, con una sola novitá: davanti Colley favorito su Salcedo, visto che Kalinic, Favilli e Di Carmine restano indisponibili. Nell’Inter niente turnover. Conte chiede un ultimo sforzo ai titolarissimi. Vidal mezz’ala, Hakimi a destra.

BOLOGNA-ATALANTA (Mercoledì ore 20.45)

ORSOLINI IN GRUPPO, GASPERINI CAMBIA TRIDENTE

Mihajlovic ha pochi ricambi, ma ritrova Orsolini in gruppo: fará forse uno spezzone. Dominguez e Vignato confermati titolari. Nell’Atalanta qualche variazione. Gasperini é tentato di lanciare il tridente Ilicic, Miranchuk, Muriel. Ballottaggi aperti davanti. Gomez non verrá convocato.

MILAN-LAZIO (Mercoledì ore 20.45)

EMERGENZA IN MEZZO NEL MILAN, ATTESA PER CORREA E ACERBI

Pioli, senza Kessie, Bennacer e Tonali, deve reinventarsi il centrocampo: giocano Krunic e Calhanoglu in mezzo. Davanti Diaz e Hauge con Leao. Nella Lazio Immobile-Caicedo davanti. Da valutare Correa e Acerbi, che non dovrebbero essere rischiati. Fiducia ad Escalante in mediana.

NAPOLI-TORINO (Mercoledì ore 20.45)

KOULIBALY E LOZANO OUT, VERDI CON BELOTTI

Gattuso perde anche Koulibaly e Lozano per questo match. Dentro Maksimovic e Insigne, al rientro dalla squalifica. Petagna confermato. Nel Torino Nkoulou al posto di Lyanco, Verdi in avanti con Belotti.

ROMA-CAGLIARI (Mercoledì ore 20.45)

VILLAR IN MEZZO, OUT SPINAZZOLA, OK SIMEONE

Fonseca cambia qualcosina. Spinazzola é out, gioca Calafiori. Villar in mezzo, Pellegrini trequartista. Duello Mayoral-Dzeko davanti. Nel Cagliari Simeone si riprende il posto davanti. Walukiewicz da valutare, ok Nandez.

SAMPDORIA-SASSUOLO (Mercoledì ore 20.45)

THORSBY ADATTATO TERZINO, RIENTRA CAPUTO

Ranieri adatta Thorsby terzino, vista le assenze sia di Bereszynski che di Alex Ferrari. Adrien Silva in mezzo, Verre con Quagliarella. Nel Sassuolo Caputo é pronto a rientrare. Locatelli in mediana, Boga confermato.

SPEZIA-GENOA (Mercoledì ore 20.45)

FARIAS NEL TRIDENTE, DUBBI PER BALLARDINI

Italiano schiera il tridente Gyasi, Nzola e Farias. In mezzo rientra Maggiore. Salva Ferrer a destra. Nel Genoa diversi dubbi visto il cambio tecnico. Scamacca e Pandev dovrebbero essere i due titolari davanti. Ok Zappacosta, che dovrebbe giocare, cosí come Criscito.

UDINESE-BENEVENTO (Mercoledì ore 20.45)

LASAGNA TITOLARE, OK LAPADULA

Gotti schiera la solita Udinese, ma cambia partner di Pussetto: gioca Lasagna, galvanizzato dal gol di Cagliari. Nel Benevento Inzaghi mette Insigne e Caprari in appoggio a Lapadula. Rientra Schiattarella.

