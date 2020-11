Secondo l’Ansa questa non sarebbe l’unica incongruenza che emergerebbe dall’analisi di altri tamponi, rispetto alle quali il legale di Futura Diagnostica, insieme al consulente di parte, intendono chiedere conto. In particolare si pone l’accento sul numero dei cicli di amplificazione utilizzati dal consulente della Procura nel riprocessare i tamponi e anche sulle eventuali distorsioni che potrebbero essere state generate dal fatto che i tamponi contestati siano stati riprocessati a 96 ore dal primo esame e non entro le 48 ore successive come prevedono i protocolli dell’Istituto Superiore di Sanità.