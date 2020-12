Un 4-3-3 da sogno con un attacco formidabile, un centrocampo di sostanza e qualità, una difesa dove ci sono estro e continuità di rendimento e una sorpresa in porta. Si può sintetizzare così la Top 11 Opta 2020, la squadra ideale stilata in base alle rilevazioni statistiche sui giocatori di Serie A relative all'anno solare che sta per concludersi. Analizziamo questo undici da sogno reparto per reparto a cominciare da quello difensivo.