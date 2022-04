Massimiliano Allegri al termine di Pavel Nedved. Momenti di imbarazzo peral termine di Cagliari-Juventus . Al microfoni di Sky Sport in diretta TV, infatti, il tecnico è stato interpellato a proposito di un siparietto di cui evidentemente non si era accorto durante la partita , con protagonista

Al mister bianconero viene mostrata una clip video in cui si vede il dirigente, seduto in panchina accanto a Giorgio Chiellini, che prima allarga le braccia in segno di disappunto, poi scuote la testa e si mette le mani nei capelli, parla concitatamente con Cherubini e infine urla qualcosa.

Ad Allegri viene anche spiegato che il momento immortalato corrisponde a quello della sostituzione di Paulo Dybala, rimpiazzata da Moise Kean, ma il tecnico non sa che dire, per qualche attimo.

Poi risponde con la sua solita sagacia: "Forse sono immagini di prima del cambio, voleva che lo togliessi e ha fatto l'assist. Sono sempre fortunato io".

Nel frattempo il sito fanpage.it riporta che la società ha smentito una correlazione tra quelle immagini e la sostituzione.

Allegri: "Complimenti? Mi hanno dato fastidio, gli alibi stanno a zero"

